Zendaya debuta como Lola Bunny en nuevo adelanto de Space Jam 2

A través de su canal oficial en YouTube, ESPN ha liberado un nuevo adelanto de Space Jam: a new legacy. Si bien el video —de poco más de seis minutos de duración— muestra a diferentes personajes que formarán parte de la esperada película, fue Lola Bunny quien resaltó por encima de sus colegas animados.

Zendaya fue introducida hace algún tiempo como quien estaría detrás de la interpretación de voz para Lola. No obstante, esta es la primera vez que los fans han tenido una muestra de cómo se presentará en el largometraje.

Es en el minuto 1:49 cuando la entrañable coneja entra a escena —sentada en un sofá—, mientras LeBron James y Bugs Bunny están en medio de una riña por demostrar quién es el mejor jugador del equipo Looney Tunes. “Es tan bonito verlos discutir, cuando todo el mundo sabe que este es el equipo de Lola”, se le escucha decir.

Según confirma USA Today, el nombre de la actriz de 24 años se convirtió en tendencia en Twitter durante el domingo. Sin embargo, el citado medio ha recogido algunos comentarios en torno a la actuación vocal de la ex chica Disney. “Su voz no encaja con Lola Bunny. Suena como Zendaya hablando, no como Lola Bunny”, “Esto es raro. ¿Por qué la voz de Zendaya sale de la conejita Lola?”, son algunas de las respuestas que ha recibido el clip en la mencionada red social.

Pese a los comentarios negativos, diversos usuarios se mostraron a favor de la nueva voz del personaje. “Mi vida está completa. Zendaya va a interpretar a Lola Bunny en Space Jam 2”, “Al principio estaba como: ¿Zendaya como Lola Bunny? ¿En serio?, pero ahora al escucharla, encaja perfectamente”.

¿Cuándo se estrena Space Jam 2?

Space Jam: a new legacy está programada para estrenarse este 16 de julio en cines. Asimismo, estará disponible a través de HBO Max sin costo extra a la suscripción mensual. Sin embargo, su llegada a la plataforma se dará luego de 31 días desde su arribo a la pantalla grande, al menos en Estados Unidos.