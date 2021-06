Zack Snyder confirma que no realizará una película de Ghost Rider para Marvel

La fase 4 del Universo Cinematogáfico de Marvel (UCM) comenzó hace unos meses con el estreno de las series de Disney Plus y los primeros rumores sobre la incorporación de personajes empezaron a circular en redes sociales.

Uno de los más leídos en los últimos días es acerca de la nueva cinta de Ghost Rider, la cual tendría como director a Zack Snyder, conocido por dirigir largometrajes de DC Films, compañía que compite con Marvel Studios.

Sin embargo, el cineasta aprovechó la entrevista que le realizó el portal Comic Book para aclarar que no se encuentra preparando un reinicio del Vengador Fantasma, tal como se lee en distintos foros.

“¿Oh, en serio? No lo sé. Es un poco divertido, tengo que ser honesto. Es genial, dices, ‘¡Oh, sí, no, Ghost Rider es un trato hecho!’ No. Pero no, no lo es”, comentó Snyder sobre el tema.

Zack Snyder es conocido en el séptimo arte por realizar películas basadas en cómics. La primera adaptación que realizó fue en el año 2006 con 300, luego le siguió Watchmen y por último dirigió Man of steel y Liga de la Justicia.

Ghost Rider en el cine y la televisión

Ghost Rider, es un conocido antihéroe que tuvo dos largometrajes protagonizados por Nicolas Cage, los cuales se estrenaron en 2007 y 2011, respectivamente.

Después de que los derechos del personaje volvieron a Marvel desde Sony Pictures, apareció una nueva versión del motorista, interpretado por Robbie Reyes, en algunos capítulos de la serie Agents of S.H.I.E.L.D.