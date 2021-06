Rob Zombie será el director del nuevo reboot de La familia Monster

La entrañable familia de monstruos encabezada por Herman y Lily Munster aterrizó en la pantalla chica en 1964 como una serie de comedia. Desde ese momento y pese a que solo tuvo dos temporadas de duración, se ha convertido en una franquicia muy querida y recordada para aquella generación.

Con ello en cuenta, el grupo de icónicos personajes fue llevado a un formato de largometraje en múltiples ocasiones. Además, tuvieron una secuela en 1988 bajo el título The Munsters today. No obstante, ahora estamos a puertas de tener una nueva versión cinematográfica.

Mediante un post a través de su cuenta oficial en Instagram, Rob Zombie ha dado a conocer que será el director de un nuevo reboot de La familia Monster, nombre bajo el cual fue conocido en los países de habla hispana.

“¡Atención a los forúnculos y a los engendros! ¡Los rumores son ciertos! ¡Mi próximo proyecto cinematográfico será el que persigo desde hace 20 años! ¡The Munsters! ¡Manténgase en sintonía para obtener detalles emocionantes a medida que las cosas avanzan!”, expresó en la descripción de la mencionada publicación.

Rob Zombie será el encargado de dirigir el esperado reboot de The Munsters. Foto: Instagram/@robzombieofficial

Según ha reportado Deadline, la compañía NBCU ha confirmado que esta adaptación será producida para Universal 1440 Entertainment. Por ello, el citado portal apuntó que el proyecto podría ver la luz a través de Peacock (servicio de streaming).

Trayectoria de Rob Zombie en el cine

Si bien Rob Zombie, conocido como Robert Bartleh Cummings, se dedica principalmente a la música, el exvocalista de la banda White Zombie también ha incursionado en el séptimo arte.

De hecho, ha sido acreditado en diversas producciones como Violencia diabólica, Halloween (adaptación de la original de 1978), The lords of Salem, 31, Los tres del infierno y House of 1000 corpes. Esta última fue considerada como su debut en la pantalla grande.