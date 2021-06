The Flash: Tom Cavanagh quiere volver a la serie como Reverse Flash

A lo largo de los años, Tom Cavanagh ha representado distintas versiones de Harrison Wells. Ello debido a su interpretación de Eobard Thawne, Pariah y Reverse Flash -además de Wells-, en la diferentes adaptaciones que han tenido los personajes de DC Comics para la televisión.

De hecho, es comprensible que el apego al villano se vea reflejado no solo por los fans, sino también por propio actor que lo interpreta. En ese sentido, el portal especializado Screen Rant compartió unas recientes declaraciones de Cavanagh a TVLine, en donde explica su posible retorno a la serie.

“No estoy diciendo que esto vaya a suceder, pero (el productor ejecutivo del Arrowverse) Greg (Berlanti) y yo siempre sentimos que cuando Grant (Gustin) decida dejar la serie sería difícil imaginar un escenario distinto a ‘Batman vuelve a casa con Joker’. Flash y Reverse Flash arreglan las cosas. Sería difícil imaginar una línea argumental diferente y eso es todo lo que voy a decir ahora mismo”, expresó.

Si bien no hay un anuncio oficial de por medio en cuanto al retorno de Cavanagh o su futuro en The Flash, ha trascendido que The CW anunció la salida del actor de 57 años, junto con su coprotagonista Carlos Valdés (Cisco Ramón), para esta temporada. Según lo detalla Screen Rant, dicha situación estaba originalmente planeada para la sexta temporada; sin embargo, se pospuso debido a un retraso en la producción derivado de la situación sanitaria actual.

Por otro lado, el citado medio reporta que la serie introducirá a un nuevo personaje a finales de este año. Su nombre será Bart Allen —el futuro hijo de Bart Allen con Nora West— y será presentado bajo el pseudónimo de Impulse. Este suceso formaría parte del episodio 150. Asimismo, en dicho episodio regresaría Nora West-Allen, hija de la pareja.