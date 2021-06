La primera adaptación de Harry Potter aterrizó en las salas de cine en 2001. Desde aquel momento, la historia protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint se ha convertido en un recuerdo imborrable para millones de personas. Incluso los antagonistas dejaron una huella en la memoria de los fans.

Durante la campaña de apertura de la nueva tienda de Harry Potter en Nueva York, la revista People conversó con Tom Felton (Draco Malfoy), quien confesó que estaría dispuesto a retomar su personaje, o cualquier otro relacionado a la familia Malfoy, en algún proyecto futuro.

“Si me preguntas si me volveré a teñir de rubio para ser Draco, absolutamente. Ya sea (él o Lucius). Interpretaré al hijo de Draco si realmente quieres! Cualquier oportunidad de volver a ser un Malfoy será muy bien recibida. (…) Siento que si otra persona interpretara (a Draco), me sentiría un poco posesivo”, declaró el actor de 33 años.

¿Habrá un reencuentro por el aniversario de Harry Potter?

En noviembre de este año se cumplen dos décadas desde el estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, primer largometraje de la saga. Por ello, salta una pregunta a la mesa ¿Tendremos un reencuentro?

Por lo pronto, según lo reporta People, Felton afirmó que mantiene constante comunicación con varios de sus excompañeros de reparto. “El otro día estuve hablando con Rupert, Daniel y Emma por separado y dije: ‘Veinte años, ¿te lo imaginas?”

“Todos estamos un poco asombrados de que sea (incluso) más popular (ahora). Estamos un poco sorprendidos por eso. Estamos ciertamente emocionados, y nos hace sentir viejos cuando nos damos cuenta de que fue hace 20 años cuando hicimos la primera película”, añadió.