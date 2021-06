Grey’s anatomy: final de temporada sería el fin para Cristina Yang

Grey’s Anatomy se posicionó como uno de los programas de televisión más queridos y aclamados por los fans del drama. Es un hecho. Dado el desempeño de la serie, la historia se convirtió en una imparable lista de entregas que arrasan con los niveles de popularidad. Por ello, su historia se cuenta en unas intrigantes y extensas -por ahora- 17 temporadas.

Uno de los personajes más entrañables y recordados es Christina Yang. Sin embargo, luego de 10 entregas, Sandra Oh (Yang en la ficción) anunció su retiro de la serie. El hecho dejó devastada a toda una legión de fans. No obstante, el personaje regresó en la temporada 17 para darnos una nueva dosis de esperanza, la cual se desvanece otra vez.

Según desglosa el portal especializado Screen Rant, el episodio diecisiete no solo fue el final de la décimo séptima entrega, también lo fue para la historia de Christina Yang.

Alerta spoilers. Tras los acontecimientos de la temporada 17, aquellos mensajes de texto esporádicos podrían ser lo máximo que podríamos ver de Cristina. Sobre todo, cuando la doctora Chang no apareció cuando las cosas tomaron un giro dramático para Meredith, quien casi murió después de su peligroso contagio de COVID-19. Ni siquiera se le apareció mientras estaba en estado de coma.

En el final de la temporada 17 se puede ver un intercambio de mensajes entre ambos personajes, pero el hecho de que incluso esta situación no condujo a una aparición de Cristina sería un mal presagio para aquellos que esperan un eventual regreso.

Esto se suma al desinterés mostrado por la propia Sandra Oh, quien en repetidas ocasiones ha dejado en claro sus intenciones por desligarse del papel que le valió cinco nominaciones a los Premios Grammy. “Dejé esa serie, Dios mío. Así que en mi mente, ya no existe. Pero para mucha gente, sigue muy viva. Y aunque lo entiendo y me encanta, he seguido adelante”, declaró hace algún tiempo la propia Oh en el podcast Asian enough de LA Times.

¿Cuándo se estrena la temporada 18 de Grey’s Anatomy?

Aún no hay un anuncio de por medio. No obstante, los medios especializados sugieren que los primeros episodios de la próxima temporada estarían llegando a finales de este año o inicios del siguiente, al menos para Estados Unidos.