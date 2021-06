Con solo seis episodios, The Falcon and the Winter Soldier cambió el status quo del Universo Cinematográfico de Marvel de manera significativa. Sam Wilson se convirtió en el nuevo Capitán América y Bucky Barnes dejo atrás su vida como Soldado de Invierno; no obstante, ambos no fueron los únicos personajes con un nuevo rumbo.

Sharon Carter (Emily VanCamp) sorprendió a los fans al revelarse como la villana Power Broker en el final del programa. Como se recuerda, el personaje fue olvidado por los Vengadores tras los eventos de Capitán América: civil war y tuvo que escapar del encarcelamiento por su propia cuenta.

Según dio a conocer That Hashtag Show, Marvel Studios tenía planeado que Carter se convirtiera en el villano principal de Capitán América 4. Sin embargo, la nueva faceta del personaje no fue del agrado de todos los fans, quienes no tardaron en expresar su descontento con la decisión.

Ante esto, el estudio habría decidido modificar su personaje tras la mala recepción de los fans. Por el momento, no hay mayores detalles sobre la cuarta entrega de Capitán América, por lo que no hay forma de corroborar el nuevo cambio realizado al personaje.

Lo seguro es que Anthony Mackie volverá a interpretar a Sam Wilson (el nuevo Capitán América), Bucky Barnes (Lobo blanco) y Wyatt Russell (U.S. Agent). En cuanto a Sharon Carter, queda esperar su nuevo rol en la historia.