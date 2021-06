Un lugar en silencio 3: Paramount fija fecha de estreno para spin-off de la película

Pese a la actual situación sanitaria, diversos proyectos han retomado su curso y muchos de ellos han visto su retorno a la pantalla grande. De hecho, han establecido nuevos parámetros para otras producciones en camino. Tal es el caso de Cruella de Disney Plus, la cual ha obtenido gran desempeño, tanto en la taquilla como en la crítica especializada.

Otro claro ejemplo de ello es la esperada segunda entrega de A quiet place, secuela que ha marcado un antes y un después para los futuros estrenos; y ha significado un gran alivio para los realizadores en Hollywood. De hecho, debido a su cálida bienvenida entre los fans y consumidores casuales del suspenso, Paramount ha confirmado una nueva cinta situada en el terrorífico -pero silencioso- universo.

Si bien se desconoce la trama del proyecto, Paramount ha fijado fecha para su estreno: 31 de marzo de 2023. Así lo ha reportado Deadline. Además, el portal ha señalado que este nuevo largometraje -aún sin nombre- no será una continuación de sus predecesoras, sino que está concebido como un spin-off de la saga original. No obstante, estará basado en una idea de John Krasinski, director de las dos primeras entregas.

Por otro lado, Variety ha detallado que Jeff Nichols sustituirá a Krasinski como encargado de la dirección del filme. Asimismo, menciona que Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller y Krasinski serán los productores y Allyson Seeger, la productora ejecutiva.

Trayectoria de Jeff Nichols en el cine

En la pantalla grande, Jeff Nichols está acreditado como director y escritor en títulos como Take shelter, Mud, Midnight special, Loving y Shotgun stories. En esta última también se desempeñó como productor. Asimismo, ha colaborado en las obras cinematográficas In the radiant city y Hellion.