Quentin Tarantino habla sobre posible retiro anticipado del cine

Las obras cinematográficas de Quentin Tarantino son reconocidas alrededor del mundo. Es una realidad que el director ha sabido posicionar su nombre y lo ha hecho muy bien. Por ello, es imposible imaginar una película del aclamado cineasta sin su característico sello, el cual -pese a no ser algo explícito- deja una marca de sangre automática en quien vea las memorables escenas que forman parte de sus icónicas cintas.

Hasta el momento, Tarantino ha dirigido nueve largometrajes; pero en muchas ocasiones ha dejado en claro su deseo de retirarse del cine luego que su décimo proyecto vea la luz, el cual -por cierto- aún no sabemos cuál será. Sin embargo, puede que Once upon a time in Hollywood se convierta en su salida anticipada de la pantalla grande.

Según lo reportado por Entertainment Weekly, Quentin Tarantino fue invitado a Pure Cinema Podcast, en donde se sinceró sobre la realidad de otros realizadores cuando anuncian su retiro. “La mayoría de ellos tienen unas últimas películas horribles. Normalmente sus peores películas son sus últimas”.

Asimismo, reflexionó acerca de la continuidad de su trayectoria como director. “Quiero decir que las últimas películas de la mayoría de los directores son pésimas. Esa situación me está haciendo pensar que tal vez no debería hacer otra película porque podría ser muy, muy feliz con dejar caer el micrófono en Once upon a time in Hollywood”.

Quentin Tarantino junto a Leonardo DiCaprio en el set de filmación de Once upon a time in Hollywood. Foto: Instagram/@onceinhollywood

Como se recuerda, Tarantino fue entrevistado por el periodista especializado Peter Travers a inicios de 2020, donde reveló que su rol de padre ha confirmado su deseo de dar un paso al costado. “No me he retirado, así que hablar de la estética de retirarse antes de hacerlo es un poco odioso. Siento que la dirección es una especie de juego de jóvenes, y el cine está cambiando. Ahora pertenezco más a la vieja guardia que antes”.

“Me gusta que ahora sea el momento de este tercer acto, de inclinarme un poco más hacia lo literario, inclinarme un poco más hacia la escritura, lo que sería bueno como nuevo padre, como nuevo marido. No voy a coger a mi familia y llevarla a Alemania o a Sri Lanka o a donde sea que tenga lugar la próxima historia”, continuó.

¿Once upon a time in Hollywood será una novela escrita?

De acuerdo con lo reportado por EW, Quentin Tarantino detalló que Once upon a time in Hollywood se convertirá en una novela escrita. Este libro saldrá a la venta el 29 de junio.

“En la película, Cliff es un verdadero enigma, te quedas con la duda de qué le pasa a este tipo y una de las cosas del libro es que hay capítulos aislados que te dicen, por ejemplo, que todo este apartado será sobre el pasado de Cliff. (…) Cada capítulo aislado que es sólo sobre el pasado de Cliff es como una pequeña y extraña novela en sí misma protagonizada por él”, declaró.