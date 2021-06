Emergency contact: Dwayne Johnson será productor del nuevo thriller de acción

Hace muy poco tiempo que hemos visto algunas aproximaciones de lo que será Black Adam, la nueva apuesta de DC Comics que traerá a Dwayne Johnson en el papel del poderoso antihéroe. No obstante, ese no sería el único proyecto que ‘La Roca’ tiene en su lista de pendientes.

Es un hecho que ya estamos habituados a ver al actor de 49 años en grandes escenas de explosiones y gigantescos incendios de los que escapa casi ileso. No obstante, hay un pequeño giro de trama para nosotros los espectadores. Según lo detallado por The Hollywood Reporter (THR), Johnson formará parte de un nuevo thriller de acción llamado Emergency contact.

En esta ocasión, ‘La Roca’ estará detrás de escena. De acuerdo a lo comunicado por el citado medio, una de las empresas encargadas de la realización de este nuevo título será Seven Bucks Productions, compañía fundada por Dwayne Johnson junto a su socio Dany García.

Asimismo, ha trascendido que el largometraje -el cual será distribuido por Warner Bros.- estará protagonizado por Yahya Abdul-Mateen II, a quien puedes reconocer fácilmente por filmes como Aquaman, Us, All day and a night, Baywatch y la aclamada cinta El juicio de los 7 de Chicago.

Pese a que no se tiene mayores detalles de la trama, THR ha confirmado que Emergency contact será una película de acción de alto concepto, cuya historia se sitúa en la escena musical underground de Austin, Texas. Además, reunirá a muchos de los actores de Black Adam.

¿Qué películas ha realizado Seven Bucks Productions?

Si bien el nombre de la empresa no es particularmente reconocido, Seven Bucks Productions ha trabajado detrás de populares largometrajes como Baywatch, Rampage, Shazam, entre otros.

Asimismo, según se puede comprobar en su portal web, la realizadora formará parte de próximos proyectos como Jungle Cruise, Stuntman, Red Notice y Black Adam, protagonizada por Johnson.