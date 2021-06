Spider-Man 3: Tom Holland bromea sobre “apasionada” escena que Marvel no permitió

La estrella de Spider-Man: no way home, Tom Holland, viene visitando varios medios como parte de la etapa de publicidad previo al lanzamiento de la película.

En ese sentido, el actor conversó recientemente con Capital FM, donde, entre las cosas que mencionó, recordó una escena en particular que Marvel no le permitió grabar en la cinta del arácnido.

Mientras conversaban, Holland explicó las contribuciones creativas que adicionó a No way home, pero de entre los cambios que propuso, huno una que el estudio no aceptó por su contenido.

“ Dije: ‘yo creo que deberíamos tener una escena de sexo realmente apasionada’, pero los productores me respondieron con un ‘no, no lo creo’ ”, bromeó el inglés. “Luego hubo un par de ideas que sí tomaron y están en la película. Puedo decir que es una historia en la que realmente estoy involucrado y no solo como actor”, agregó.

Sin duda alguna, Spider-Man: no way home es uno de los títulos más esperados por los fans de Marvel para este 2021. El pasado 1 de junio, seguidores llenaron las redes sociales con dudas detrás del estreno de su primer tráiler oficial, algo que finalmente nunca salió.

¿Qué ocurrió? El último martes, los fans pensaron que el lanzamiento de las imágenes se darían a conocer dicho día. El rumor surgió al ver lo que pasó con Shang-Chi semanas atrás. Marvel lanzó su primer avance en el cumpleaños de Simu Liu, el protagonista.

Con más de una especulación en torno a la película sin dejar de aparecer, lo cierto es que Spider-Man: no way home se estrena en cines el 17 de diciembre con Tom Holland como protagonista.