El conjuro 3 y Seven de Brad Pitt: director se inspiró en cinta de David Fincher

Semanas atrás, Warner Bros. estrenó el primer tráiler de El conjuro 3: el diablo me hizo hacerlo, película perteneciente a la saga The conjuring iniciada en el 2013 por el director James Wan.

Con Patrick Wilson y Vera Farmiga dando vida una vez más a Ed y Lorraine Warren, los fanáticos finalmente podrán ver desde este viernes 4 de junio la cinta de terror en el cine y HBO Max.

Además de los avances que nos anticipaban qué esperar en The devil made me do it, lo que nadie imaginó era que su director Michael Chaves tomó de inspiración un filme del ganador del Óscar Brad Pitt.

En conversación con Cinemablend, el cineasta explicó que si bien El conjuro 3 usó de referencia el caso de Arne Cheyenne, acusado de asesinato que alegó en la corte haber sido poseído por un demonio, esto no debe dar a entender que su proyecto es un drama judicial.

“Definitivamente no lo es, esa no era la intención. Las escenas en el tribunal son, aunque hay un par en el tráiler, de menos de un minuto en pantalla. El núcleo de la historia es la investigación y el viaje de los Warren para llegar al fondo del caso demoniaco y sus orígenes. Eso si, una de las cosas de las que hablé con James Wan fue sobre Se7en, nuestra película favorita, y que fue uno de los puntos de referencia en el desarrollo de El conjuro 3. Cuando él fue a verme con el guion de The conjuring, básicamente me dijo: ‘Es igual, pero en un nuevo universo’″, comentó.

¿De qué trata Se7en?

Estrenada en 1995, Se7en fue la segunda trama dirigida por David Fincher. Su desarrollo se centra en un par de detectives (Brad Pitt y Morgan Freeman) que persiguen a un asesino en serie sádico que elige a sus objetivos basándose en los siete pecados capitales.

A 26 años de su estreno, fans del suspenso la siguen reconociendo como una de las mejores del género. Su final ha servido para dar vida a más de una teoría.