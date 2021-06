El conjuro 3, crítica: otro expediente sin alma que da más sueño que miedo

Para nadie es sorpresa que las películas de posesiones y exorcismos ya no tienen mucho que ofrecer al espectador. Hace ocho años, James Wan tuvo la brillantez de recoger todos los elementos conocidos y crear El conjuro: una cinta modélica que no innovó ni rompió paradigmas, pero que tampoco le hacía falta.

Acompañado de una pulcra y estilizada fotografía, el director demostró que viejas piezas podían erizar la piel del espectador si se tocaban adecuadamente. Lo único nuevo bajo el sol fue el tino para saber cuánto mostrar, cuándo robarse el susto del espectador y el ritmo para crear un ambiente tenso lleno de nervio.

Ahora, las tres virtudes mencionadas parecen haberse ido con James Wan. The conjuring: the devil made me do it estuvo dirigida por Michael Chaves (La llorona) y, paradójicamente, convirtió un caso mayúsculo de los Warren en una cinta de terror convencional, rutinaria, efectista mas no efectiva. Para los espectadores, una anecdótica y nada memorable tarde de película.

El descafeinado resultado podría adjudicarse también a la pérdida de los guionistas Chad y Carey Hayes. Termina siendo lo insuficientemente terrorífica para los casuales y lo terriblemente rosa para los avezados del género. Ni una hora de poseídos, fantasmas o cadáveres podrían reemplazar la sensación de miedo que producía la primera entrega.

La tercera entrega está basado en el caso Arne Cheyenne. Foto: composición / Warner

Luego de su visionado, no hay muchos motivos para revisitarla. Todo lo presenciado ya fue visto anteriormente y mucho mejor hecho, ya sea dentro o fuera de la franquicia. Con la mejor de las suertes, se mantendrán los elementos que hicieron grande a la saga, quitarán el piloto automático y una mano más experimentada tomará el volante.

Por fortuna para los fans de la saga, no todas las buenas intenciones del filme fueron empañadas por la poca armonía de sus elementos. La fotografía de Michael Burgess y carisma de la pareja Warren aún son lo razonablemente lúcidos como para lanzar más entregas, y los casos de los verdaderos investigadores paranormales son una fuente inagotable de ideas con una marca que cuando menos asegura su taquilla.