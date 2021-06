Doctor Strange 2 es una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel porque promete explorar más la idea de un multiverso o realidades alternas. Al tratarse de una continuación de WandaVision, el ‘Hechicero supremo’ compartirá el protagonismo con Scarlet Witch.

La producción de la cinta empezó en octubre de 2020 y, para alegría de los fans, ya finalizó luego de los retrasos ocasionados por la pandemia del coronavirus. Como si no fuera suficiente, la noticia llegó junto a un arte conceptual que está dando de qué hablar en redes sociales.

Foto: captura de Twitter

Como se dio a conocer anteriormente, la cinta coqueteará con el género de terror dado que presentará el Multiverso de la locura y todas sus oscuras amenazas. “Es una película loca. Definitivamente van por ese ambiente de espectáculo terrorífico”, contó Elizabeth Olsen, la coprotagonista que dará vida a Scarlet Witch.

Doctor Strange 2 - sinopsis oficial

Después de los eventos de Avengers: endgame, Dr. Strange continúa su investigación sobre la piedra del tiempo. Sin embargo, un nuevo enemigo busca destruir a cada hechicero restante en la Tierra y desatar un mal indescriptible.

Benedict Cumberbatch regresará con su papel del 'Hechiero Supremo' en la próxima película del UCM. Foto: composición / Marvel Studios

En cuanto al villano de la historia, Shuma Gorath se ha posicionado como la opción favorita para los fanáticos y el candidato más posible según varios portales. Se trata de un monstruo inmortal con la capacidad para viajar entre dimensiones.

Doctor Strange 2 - fecha de estreno

Doctor Strange in the multiverse of madness está programada para ser estrenada en los Estados Unidos el 25 de marzo de 2022, como parte de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel.