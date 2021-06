Anthony Mackie afirma que más niños se identificarán con su Capitán América

Con solo seis episodios, The Falcon and the Winter Soldier dejo su huella en el Universo Cinematográfico de Marvel. La serie terminó presentando a Sam Wilson como el legítimo sucesor de Capitán América, confirmando que Steve Rogers no se equivocaba al otorgarle su escudo en Avengers: Endgame.

Varios fans creían que el protagonista Anthony Mackie recibiría críticas por tomar el lugar de un hombre blanco como Capitán América. Sin embargo, el actor aseguró a Bounding Into Comics que eso no pasó, por lo que está muy agradecido con la acogida que tuvo en su nuevo papel para el MCU.

“Piensas que tan pronto como le quitas ese escudo al tipo blanco, mucha gente dirá: ‘Oh, te vas a quedar con el escudo solo porque eres un hombre negro (...) “Esperaba que fuera un zumbido en internet, pero no lo he recibido ni visto en absoluto”, detalló al medio especializado.

Ahora, habló nuevamente sobre nuevo su rol como el nuevo Capitán América y resaltó que más niños alrededor del mundo podrían identificarse con el superhéroe. Estas fueron sus declaraciones para The daily show with Trevor Noah:

Anthony Mackie da vida a Sam Wilson en The Falcon and the Winter Soldier, Foto: composición/ Marvel Studios

“Me encantó ser parte de estas películas, y ahora con Disney +, esta serie. Fue un momento emotivo para mí ser parte y cuando Sam Wilson finalmente se convirtió en el Capitán América. Fue un momento en el que todo giraba en torno al futuro, un momento en el que los niños de todas las razas podrían mirar al ‘capitán’ y tal vez ver un poco de sí mismos”.

Tras estas palabras, el actor afirmó estar muy orgulloso de ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel y todo lo que se ha construido a lo largo de los años. Ahora solo queda esperar para verlo en Capitán América 4, una de las propuestas más llamativas de la franquicia.