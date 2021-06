Un lugar en silencio 3: John Krasinski duda sobre si dirigirá la tercera entrega

Un lugar en silencio 2, la película dirigida por John Krasinski, se estrenó el pasado 28 de mayo y sigue dando de qué hablar entre los fans. La secuela demostró que la ficción aún tiene historia para rato, pero el cineasta podría no seguir a bordo.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, Krasinski reveló estar orgulloso de las dos primeras entregas. Sin embargo, no está seguro de completar la trilogía de los terroríficos extraterrestres que diezmaron la humanidad.

“Aunque soy la persona que hizo las primeras dos, no seré quien haga la última o las últimas dos. Esta es una increíble caja de arena para jugar y, si yo soy o no el sujeto indicado para hacer más de estas películas o algunas más de ellas, no lo sé. Pero sé que estoy realmente orgulloso del mundo que hemos creado”, contó al medio.

Tras estas declaraciones, Krasinski dejó en claro que no tiene problemas en ceder la dirección a otro porque ya contó todo lo que quería. Además, afirmó que la secuela da pie a más historias que aseguren el futuro de la saga.

A quiet place 2 fue una de las primeras cintas afectadas por la pandemia. Foto: composición / Paramount+

“Muchas de las cosas que me parecieron interesantes en la primera parte acabaron en la segunda. En la secuela aprendí mi lección muy rápido y cada vez que tenía ideas así las escribía en caso de que alguna vez hubiera una tercera parte o una película más. Entonces, fui capaz de hacer referencia a cosas en caso de que haya otra. Incluso pusimos un par de easter eggs en caso de que si hago una tercera podamos conectarla con la segunda”, finalizó.