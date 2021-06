The nevers: Andrew Bernstein será director en nueva entrega del drama original de HBO

Luego de su reciente paso en la producción de HBO The Outsider, en la cual se desempeñó como director y productor ejecutivo, Andrew Bernstein volverá a desempeñar dicho cargo en The nevers, serie que forma parte de los productos originales de HBO; así lo confirmó Deadline.

El anuncio se confirmó luego de que la primera parte de la temporada inicial de The nevers llegara a su final. Por lo pronto, la serie se encuentra en fase de preproducción y se ha programado que su rodaje inicie alrededor de la segunda mitad del año. Asimismo, medios internacionales apuntan que está concebida para una emisión de seis capítulos adicionales durante el próximo año.

Además, el portal citado anteriormente ha confirmado que Philippa Goslett, reconocida por películas como María Magdalena y Cómo hablar con las chicas, será la showrunner de esta serie dramática de época.

Trayectoria de Andrew Bernstein en la pantalla chica

Además de haber dirigido The Outsider para HBO, Deadline informa que Bernstein ha encabezado la producción de múltiples episodios en Jack Ryan, exitosa producción de Amazon Prime Video. Además, ha trabajado para otros reconocidos títulos como la serie de Netflix Ozark, Mad men, Umbrella Academy, The right stuff, entre otras.

¿De qué trata The nevers?

Protagonizada por Laura Donnelly y Ann Skelly, The nevers es un drama de época ambientada en 1896, periodo que coincide temporalmente con los últimos años del reinado de Victoria, cuando Londres se ve sacudida por un suceso sobrenatural que otorga poderes a ciertas personas -en su mayoría mujeres-, las cuales van desde los más asombrosos hasta los más perturbadores.

Sin embargo, esta nueva clase de personas correrá un grave peligro, amenazadas por entes de su misma especie.