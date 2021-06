She-Hulk: se filtran primeras imágenes de Mark Ruffalo

Hace no mucho que WandaVision levantó gran revuelo tras su llegada a Disney Plus. Cada episodio desató un sinfín de críticas, tanto positivas como negativas. No obstante, marcó un nuevo capítulo en los planes de ‘La casa del ratón’. En ese sentido, una adaptación en torno a She-Hulk se anunció como parte de la cartera de proyectos del streaming.

Sin embargo, aún no se tienen muchos detalles sobre qué actores formaran parte del reparto. Por lo pronto, Deadline ha informado que Tatiana Maslany se encargará de dar vida a la prima de piel verde de Bruce Banner. Asimismo, el citado medio informó que Mark Ruffalo regresaría como Hulk.

Ahora, el sitio especializado Screen Rant ha reportado que un grupo de imágenes relacionadas a She-Hulk se han filtrado. En las fotografías no solo se puede apreciar a Ruffalo con un traje de captura de movimiento, sino que también se distingue lo que sería el set de filmación.

Asimismo, según el citado medio, la galería habría sido compartida por la actriz Anais Almonte a través de su cuenta en Facebook. Sin embargo, fueron eliminadas al poco tiempo de haber sido publicadas. Ello no impidió que hayan sido replicadas por Twitter y distintos portales especializados.

Imágenes muestran a Mark Ruffalo en un traje de captura de movimiento. Foto: Twitter/@bigscreenleaks

¿De qué trata She-Hulk?

De acuerdo a lo compartido por Variety, la serie está enfocada en la abogada Jennifer Walters, prima de Bruce Banner y quien hereda los poderes de Hulk luego de una transfusión sanguínea. No obstante, a diferencia de Banner, Jennifer mantiene el control de su personalidad, inteligencia y emociones.

Por otro lado, el portal web ha comunicado que Kat Coiro será la directora y productora ejecutiva de la adaptación. Asimismo, Jessica Gao será la showrunner, productora ejecutiva y escritora.