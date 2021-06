Shazam! Fury of the gods: teaser, tráiler y fotos revelan nuevo traje del superhéroe

La película Shazam! fue una de las entregas más populares del Universo Extendido de DC. Sobresalió por su comedia, inocencia del protagonista y tono no oscuro. Su éxito en taquilla fue tan bueno que Warner Bros. dio luz verde a la segunda parte.

Para mala suerte de los fans, la producción de la secuela fue una de las más afectadas por la crisis sanitaria causada por el coronavirus. Ahora, la etapa de rodaje ya ha comenzado y se reveló el primer avance.

Como vemos en las imágenes, el protagonista Zachary Levi luce un traje mucho más moderno y menos cartoon que en la primera entrega. Asimismo, aparenta una actitud más aguerrida o adulta.

Actualmente, no hay mucha información sobre el argumento, por lo que los fans solo pueden hacer suposiciones del título de la película: Shazam! Fury of the gods. Ahora queda esperar por conocer a qué divinidades se enfrentará el superhéroe.

Shazam 2: director no descarta nueva aparición de Superman

A través de Twitter, el director David F. Sandberg ya había señalado que la participación de Superman formaba parte de sus planes desde la primera entrega, pero prefiere guardar silencio hasta que veamos el resultado en la pantalla grande.

“No voy a comentar nada sobre los rumores de casting por varias razones. Una es que nunca puedes estar seguro de nada hasta que haya ocurrido. A la mitad del rodaje de Shazam! el plan era que Cavill participara. Podrían haberlo descubierto y estar correcto en ese momento, pero habrían terminado equivocándose al final”, compartió.