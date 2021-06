iCarly 2021: Miranda Cosgrove confirma que Sam será mencionada en la serie

Carly Shay y Sam Puckett siempre son recordadas en iCarly, serie que estrenó Nickelodeon en el 2007 y duró seis temporadas. Nueve años después de su último episodio, Paramount Plus anunció que la popular sitcom regresará.

Sin embargo, la ausencia de Sam (Jennette McCurdy) en los nuevos capítulos es uno de los reclamos más recurrentes de los fanáticos, que esperan saber algo acerca del querido personaje.

Aunque Puckett no estará presente de forma física, si será mencionada en distintos episodios , tal como lo confirmó la actriz Miranda Cosgrove en una entrevista realizada por el portal Comicbook.

“Claro, definitivamente mencionaremos a Sam en el primer episodio, y en varios más , así que definitivamente sabrás que pasó con ella” confirmó Cosgrove.

Además, recalcó que hicieron todo lo posible para que McCurdy regrese con el personaje, pero entendieron que la exactriz desea centrarse en proyectos personales.

“En la vida real verdaderamente nos esforzamos para que Jennette formara parte del show, pero ella simplemente está haciendo otras cosas en su vida, así que solo tendrás que ver.”, finalizó la actriz.

¿Por qué Sam Puckett no será parte de iCarly 2021?

McCurdy confirmó que no formará parte de la nueva versión de la serie debido a su retiro de la actuación. Durante un episodio de su podcast Empty Inside, la exactriz señaló que ahora, está contenta como escritora y directora.

“Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me puso ahí cuando tenía 6 años y luego a los 10 u 11 años. Yo era el principal apoyo financiero para mi familia, que no tenía mucho dinero, y esta era la salida. Con su muerte, murieron muchas de sus ideas para mi vida y ese fue su propio viaje”, reveló McCurdy.