El conjuro 3: protagonistas celebran final esperanzador con triunfo del amor

El conjuro 3: el diablo me hizo hacerlo tiene emocionados a los fans del terror por su estreno mundial. La película expandirá el universo cinematográfico de terror para mostrarnos el caso más famoso de Ed y Lorraine Warren: la posesión de Arne Cheyne Johnson.

Patrick Wilson y Vera Farmiga volverán para interpretar a la pareja de investigadores paranormales. Con motivo de su lanzamiento, hablaron con Los Angeles Times sobre el secreto del éxito de la franquicia a lo largo de los años.

“Es por la combinación única de terror y amor que tienen. (...) Todo ese amor sirve para aligerar la carga de los momentos terroríficos. Esta es una pareja poderosa que sabe cómo quererse, que se siente orgullosa de ello y que destila un sentido de confianza que tanto gusta”, contó Farmiga.

La actriz recalcó lo inusual de que los matrimonios sean retratados de una manera tan hermosa. Acto seguido, Wilson le dio la razón sobre la importancia de sus personajes y su relación en una historia terrorífica que los pone a prueba.

El conjuro 3: el diablo me hizo hacerlo, es la nueva cinta del universo creado por James Wan. Foto: Warner Bros

“Tenemos fans a los que no les gusta el terror, pero que igualmente nos adoran y que sienten simpatía por lo que les ofrecemos. The devil made me do it tiene una historia muy oscura, pero permite mostrar la evolución de nuestros personajes como pareja y como matrimonio. Puedes ver su unión, cómo se pone a prueba su relación, pero con un final esperanzador en el que termina ganando el amor”, detalló.

El conjuro 3 - sinopsis oficial

La cinta nos trae de regreso a los Warren, quienes en esta ocasión conocerán a Arne Johnson, hombre acusado de asesinato que alegó en la corte haber sido poseído por un ente maligno. La historia, inspirada en un caso real, se ubicará en 1981 y describirá las repercusiones judiciales por un evento de posesión demoniaca.