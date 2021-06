Sin lugar a dudas, la imagen de Diego Boneta se ha popularizado a gran escala durante los últimos años. Ello se ha debido a su papel protagónico en Luis Miguel: la serie, producción original de Netflix que nos remontó al pasado de el ‘Sol de México’ y nos mantuvo en ascuas durante cada capítulo que se emitía.

No obstante, la vida de Luis Miguel no ha sido el único objeto de interés para las grandes compañías de streaming. A través de un post en su cuenta oficial de Twitter, Paramount Plus Latinoamérica ha compartido la lista de sus nuevos proyectos, los cuales formarán parte de su catálogo de producciones originales.

“El talentoso robacorazones @DiegoBoneta protagonizará esta historia basada en la increíble y aventurera vida de Carlos ‘Coco’ Nogales, conocido por ser uno de los más grandes surfistas del mundo”, describe la compañía en la citada publicación.

Diego Boneta protagonizará La gran ola, biopic basada en la vida de ‘Coco’ Nogales. Foto: Twitter/@ParamountPlusLA

Por lo pronto, se sabe que esta nueva adaptación llevará por título La gran ola. Asimismo, EFE ha compartido que la trama tendrá como punto de partida los inicios de Nogales, cuando era un talento en desarrollo, y se prolongará hasta cuando se convirtió en toda una leyenda del surf.

La gran ola no sería el único proyecto de Paramount Plus que incluye a Boneta. De hecho, se anunció que el actor mexicano también protagonizará At midnight, una comedia romántica en donde —según confirma EFE— un par de jóvenes pondrán su amor a prueba.

Por otro lado, Boneta no es el único actor mexicano que estará presente en los futuros estrenos de Paramount Plus Originals. Demián Bichir fue confirmado en la mencionada publicación para protagonizar JG Ballar Adaptation, una serie basada en The air disaster, del escritor JG Ballard.