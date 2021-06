The sandman: Neil Gaiman responde a críticas por elenco diverso de la serie

The sandman, la novela gráfica de Neil Gaiman, marcó un antes y un después en el mundo de los cómics. Ahora, Netflix está cerca de lanzar una adaptación a la pantalla chica, en donde el autor será escritor, productor y consultor creativo.

Por medio de Twitter, el usuario @FinnWake6 le reclamó al Gaiman por no importarle los cambios que realizaban a los personajes a fin de cumplir con la agenda políticamente correcta. El artista no tardó en darle una contundente respuesta:

“Me importa todos los bledos. Pasé 30 años luchando con éxito contra las malas películas de Sandman. Me importa muy poco la gente que no entiende / no ha leído el cómic quejándose de un Desire no binario o que la Muerte no es lo suficientemente blanca”, respondió.

De esta forma, dejo en claro su aprobación al casting realizado y su posición contra todos los detractores. “Mira la serie y decide”, puntualizó para zanjar el debate que prendió las redes sociales desde el anuncio del elenco.

¿De qué tratará The Sandman?

Una obra maestra llevada a la pantalla chica. Foto: composición / Netflix

Por el momento, no hay una sinopsis oficial del programa, pero Neil Gaiman adelantó que la historia se llevaría a cabo en la época actual. Los primeros 10 episodios adaptarán las primeras dos sagas de la novela gráfica: Preludios y nocturnos y La casa de muñecas.

“La dicha de hacerlo como serie de Netflix es que no estamos en posición de desechar nada (...) De hecho, es del otro modo. A veces significa que muchas cosas suceden porque tenemos espacio para ellas”, explicó a Radio Times.