Sweet Tooth, una historia de amor y esperanza

En un mundo distópico donde un virus letal ha diezmado a la humanidad y ha originado el nacimiento de niños híbridos, mitad humano, mitad animal, Gus y Jepperd han coincidido para caminar juntos en busca de su destino. Gus es un niño ciervo que creció en el bosque alejado de los humanos que se volvieron insensibles a partir de la peste y comenzaron a cazar a los de su especie. Jepperd es uno de esos cazadores que hace lo que sea para sobrevivir. La República conversó por Zoom con Christian Convery (Beatiful Boy) y Nonso Anozie (Game Of Thrones), protagonistas de Sweet Tooth, la nueva serie de Netflix basada en las historietas de DC Comics del escritor Jeff Lemire, que se estrena este viernes en la plataforma.

¿Cuánto influenció el cómic en la construcción de sus personajes?

Christian Convery (Gus): He descubierto cómo interpretar diferentes roles en una sola serie y me ha ayudado a desbloquear en diferentes niveles de emoción. Estar allí, en este mundo medio mágico, en este bosque, trabajar con actores que tienen mucha experiencia, ha sido uno de mis viajes favoritos y un sueño hecho realidad.

Nonso Anozie (Jepperd): Fue una revelación para mí, fue sorprendente no solo trabajar con alguien tan joven, sino porque refleja un poco lo que ha pasado en mi vida. Me he convertido en padre hace poco y tuve que grabar el piloto de la serie una semana después de que mi hijo nació. Y hoy, la serie está a punto de salir, justo un día antes del segundo cumpleaños de mi hijo. Durante todo este tiempo que estaba aprendiendo a ser padre en la vida real, también me convertí en padre, protector o hermano mayor en esta serie. En la vida real y en la ficción pasan muchas cosas al mismo tiempo.

En la serie, Gus y Jepperd tienen una fuerte relación. ¿Cómo se llevan ustedes en la vida real?

C. C.: Nos conocimos por primera vez un día antes de la prueba de vestuario, y desde ese momento sentí esa conexión medio instintiva y supe que tendríamos buena química. Siento que eso nos ayudó un montón en las escenas porque estábamos filmando en Nueva Zelanda y siempre nos hacían ir de aventuras juntos. Me encantó eso y trabajar con Nonso.

N. A. Fue una cosa muy genuina. En el momento que nos conocimos, conectamos. Los dos nos llevamos bien, los dos somos gamers, nos gusta jugar online. Hay una diferencia grande de edad entre nosotros (12 y 44 años), pero Christian es muy inteligente y podemos tener conversaciones muy interesantes fuera del set porque es muy maduro. Es una relación adorable la que tenemos.

¿Cómo fue trabajar con Robert Downey Jr. como productor ejecutivo de la serie? ¿Les dio algún consejo?

N. A: Él es un actor y una persona muy talentosa. Nos sugirieron que diéramos una visión diferente al material original. Este mundo distópico es muy oscuro, pero lo que hicieron Robert Downey y su esposa Susan fue contar la historia de manera que toda la familia pueda disfrutarla. Durante la filmación Robert nos dio buenas recomendaciones a través del director y llegamos a hablar con él. Nos dio el feedback sobre qué tal lo estábamos haciendo y cuando Robert Downey Jr. dice que ama lo que estás haciendo y que quiere trabajar más contigo, es un sentimiento alucinante.

C. C.: Trabajar con Robert y su esposa fue una experiencia increíble, hablamos de la serie, de los dobles y de mi escena de riesgo cuando aterricé sobre papel higiénico. Fue genial.

¿Sienten que la historia tiene mucho que ver con lo que está pasando con la pandemia por el covid, o es solo una coincidencia?

C. C.: El comic original fue escrito en 2009, antes del covid, y también el script de la serie fue hecho antes, en realidad ha sido una coincidencia. El covid no fue planeado. En Sweet Tooth el virus es algo de lo que debemos preocuparnos porque destruye al mundo, pero con el covid no va a ser así, estamos a punto de salir de la pandemia, mejorando de a pocos. Por eso espero que la gente se lleve de Sweet Tooth las cosas positivas para sobrellevar estos tiempos difíciles. Esto es muy actual y vigente.

N. A.: De hecho, es muy curioso porque el piloto lo grabamos un año antes de la primera cuarentena y para nosotros juntarnos después en pandemia, fue una experiencia grande. Creo que es importante especificar que no tratamos de decir como el mundo va a ser después del covid. Este es un cuento distópico, una gran tragedia que pasó en un mundo que estaba en colapso, pero lo que la serie promueve es la esperanza: no importa qué tan difícil lo estemos pasando, siempre hay algo que puede llegar en los momentos más oscuros del mundo. Mientras estemos respirando y trabajando juntos en equipo, podemos hacer una diferencia en el mundo.