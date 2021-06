El conjuro 3: críticas anticipan que no sería la mejor de la saga de terror

Hace un par de semanas, Warner Bros. presentó el primer tráiler de El conjuro 3: el diablo me hizo hacerlo, película correspondiente a la saga The conjuring iniciada en el 2013 por James Wan.

En las imágenes vimos a Patrick Wilson y Vera Farmiga volver dar vida a Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales que llamaron la atención del mundo con sus famosos casos.

Tras un preestreno en México de El conjuro 3 y un lanzamiento especial para la crítica en Estados Unidos, se han compartido los primeros comentarios sobre The devil made me do it, las cuales abarcan opiniones mixtas sobre su trama y escenas.

Primeras críticas de El conjuro 3

Robert Daniels de The playlist: “El aspecto del satanismo carece de pavor suficiente. Todo el proceso tiene un aire demasiado inevitable. Hasta el punto de que el espectro inerte de la mala salud de Ed y la vulnerabilidad de Lorraine hace que el enfrentamiento final sea aburrido”.

Brian Truitt de USA Today: "'El diablo me hizo hacerlo saca la saga de la casa embrujada y la convierte en un thriller de detectives sobrenaturales. Esto ofrece menos escalofríos en lo general, pero lo suficiente en un escaparate que nos deja ver a Vera Farmiga".

Kate Erbland de IndieWire: "Aparecen un puñado de sustos inteligentes y una cama de agua muy, muy tétrica. Sin embargo, las escalofriantes secuencias lentas que hicieron que las dos primeras películas fueran aterradoras se han ido"

¿De qué trata El conjuro 3?

La cinta nos trae de nuevo a los Warren, quienes en esta ocasión conocerán a Arne Johnson, hombre acusado de asesinato que alegó en la corte haber sido poseído por un ente maligno. La historia, inspirada en un caso real, se ubicará en 1981 y describirá las repercusiones judiciales por un evento de posesión demoníaca.

Fecha de estreno de El conjuro 3