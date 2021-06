Cruella: Disney prohibió a Emma Stone usar el cigarrillo de la villana

Cruella, la película protagonizada por Emma Stone, llegó a Disney Plus el último 28 de mayo para contarnos el pasado de la villana de 101 dálmatas. Su estreno fue todo un éxito así como la acogida de la crítica que resaltaba el diseño de vestuario y las actuaciones.

La cinta nos presentó a Cruella de Vil como una joven estafadora y aspirante a diseñadora de modas. Ella conoció a la baronesa Von Hellman, ícono del glamour, quien la lleva a explorar su lado más oscuro para convertirse en la famosa villana.

Para sorpresa de los fans, Cruella nunca llegó a utilizar un cigarrillo como la versión clásica de su personaje. Si bien se trata de un rasgo característico de la villana, la actriz reveló a The New York Times que existe una buena razón para haberlo descartado.

“Esa [boquilla] no está permitida en 2021. No se nos permite fumar en la pantalla en una película de Disney. Era difícil no tener esa boquilla. Estaba tan emocionada de tener esa columna de humo verde allí, pero no fue posible. No quiero promover el tabaquismo, pero tampoco es que esté tratando de promover el desollado de los cachorros”.

Cruella. Foto: Disney

Anteriormente, el medio especializado Just Jared dio a conocer que Disney había prohibido fumar en sus películas desde 2017. Esta tendencia ahora también abarca a las producciones de Marvel, Lucasfilm y Pixar.