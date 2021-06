El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo, la nueva entrega de la exitosa saga de películas de terror, se estrena a inicios de este mes en distintos países del continente americano. El largometraje traerá de vuelta a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes se toparán con presencias demoníacas al investigar el caso de un joven acusado de asesinato.

La historia está inspirada en el caso real de Arne Cheyenne Johnson, un acusado de asesinato que alegó ante la corte haber estado poseído y cuyo caso fue investigado por los Warren. Las primeras críticas han sido bastante positivas, pues anticipan que la cinta dirigida por Michael Chaves es “terriblemente demoníaca y escalofriante” y mantiene “la calidad alta de siempre”.

A continuación, podrás encontrar más detalles sobre el estreno de El conjuro 3 en Estados Unidos, México y Latinoamérica.

¿Cuándo se estrena El Conjuro 3?

La producción había planeado estrenar la cinta a nivel mundial el 11 de setiembre de 2020; sin embargo, debido a la expansión del coronavirus y las nuevas medidas sanitarias, cambió su fecha al 4 de junio de 2021.

¿Dónde ver la película completa de El Conjuro 3?

En los Estados Unidos, la película estará disponible simultáneamente en cines y HBO Max desde este 4 de junio. Asimismo, El conjuro 3 se estrenará en las salas de cine de los países latinoamericanos donde tal actividad se ha reestablecido.

El Conjuro 3: tráiler

El Conjuro 3: sinopsis

Ambientada en los años 80, Ed y Lorraine Warren deberán afrontar un nuevo caso que involucra a Arne Cheyne Johnson. Él es acusado del asesinato de Alan Bono en la ciudad de Brookfield en Connecticut. Arne alegará la posesión demoniaca para justificar el crimen. Los Warren intentarán develar el oscuro misterio que se esconde detrás del mencionado hecho.

¿Cómo ver El Conjuro 3 en México?

En territorio mexicano, el preestreno de El conjuro 3 será este miércoles 2 de junio. Por ahora, la película solo estará disponible en cines, pues aún no se han dado más detalles sobre su lanzamiento por streaming. Es posible, sin embargo, que se encuentre incluida en el catálogo de HBO Max, que llega a México y toda América Latina este 29 de junio.

¿Cómo ver El Conjuro 3 en Estados Unidos?

El estreno de El conjuro 3 en Estados Unidos será este 4 de junio de manera simultánea en cines, IMAX y HBO Max. Las personas suscritas a este último servicio podrán disfrutar de la cinta completamente gratis durante los 31 días posteriores al lanzamiento.

El conjuro 3 traerá de vuelta a los esposos Warren, investigadores de eventos paranormales. Foto: Warner Bros

¿Cuándo se podrá ver El Conjuro 3 en Latinoamérica?

Si bien la fecha de estreno de la película es este 4 de junio, algunos países de Latinoamérica ya la pueden ver en sus salas de cine, como Colombia, donde está disponible desde este 1 de junio. Otros deberán esperar un poco más, como Argentina, donde saldrá el 10 de junio.

En los países donde los cines aún no están operando, como Perú, todavía no hay fecha confirmada de estreno. No obstante, existe la posibilidad que esta nueva entrega de la saga El conjuro llegue a toda Latinoamérica dentro del catálogo de HBO Max, plataforma de streaming cuyo lanzamiento en la región será este 29 de junio.

El Conjuro 3: personajes

Lorraine Warren

Ed Warren

Judy Warren

Arne Cheyenne Johnson

Debbie Glatzel

Carl Glatzel.

Alan Bono

Drew Thomas

Padre Gordon.

El Conjuro 3: elenco

Los actores principales en esta cinta son Vera Farmiga, Patrick Wilson, Megan Ashley Brown, Mitchell Hoog, Sterling Jerins, Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard, Charlene Amoia y Ronnie Gene Blevins.