Taylor Swift actuará en nueva película de David O. Rusell

La exitosa carrera musical de Taylor Swift es indiscutible. Cada álbum que lanza la posiciona un peldaño más arriba. Los logros que ha obtenido canción tras canción la han catapultado como una de las artistas más importantes de los últimos tiempos. “Taylor Swift es la industria musical”, dijo hace algún tiempo atrás la periodista Barbara Walters. Palabras que -sin lugar a duda- definen la trayectoria de Swift.

La intérprete de famosos temas como “Shake it off” y “We are never getting back together” no ha sido ajena a las producciones cinematográficas. Dentro de sus apariciones en la pantalla grande se encuentran títulos como Hannah Montana: la película, Valentine’s day, El Lorax, The Giver y Cats, la cual fue su última aparición en el cine.

No obstante, Taylor Swift está lista para volver a escena y lo hará por la puerta grande. Según informa The Hollywood Reporter, la multipremiada cantante y compositora formará parte del cast de una nueva película de David O. Russell.

De acuerdo con lo informado por el citado medio, Rusell será el encargado de dirigir el largometraje, basado en un guion escrito por el propio realizador. Asimismo, se confirmó que -además de Swift- el elenco estará formado por Margot Robbie, Christian Bale, John Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, Robert De Niro, Michael Shannon y Timothy Olyphant.

Pese a que no se tienen mayores detalles de la trama, The Hollywood Reporter indica que la película está terminando su rodaje en Los Ángeles y afirma que 20th Century Studios estará a cargo de su distribución.

Por otro lado, diferentes medios internacionales apuntan que este nuevo proyecto tendría por nombre Canterbury Glass. Asimismo, se han filtrado diferentes imágenes del que sería el set de filmación, en las cuales se muestran a Taylor-Joy enfundada en un imponente vestido rojo; y a Robert De Niro, caminando con un elegante traje negro.