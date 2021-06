La cinta dirigida por Michael Chaves es la séptima película de la franquicia de terror que ha recaudado millones de dólares en el mundo y tendrá nuevemenete como protagonistas a Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes interpretan a Ed y Lorraine Warren.

El universo cinematográfico de los Warren está compuesto por El conjuro, El conjuro 2, Annabelle y Annabelle: la creación, La monja y Annabelle 3: viene a casa, y se le suma El conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo.

¿Cuándo se estrena El conjuro 3?

El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo tendrá su preestreno oficial en México este miércoles 2 de junio y por el momento estará disponible únicamente en cines. No hay noticias sobre su salida en streaming, pese al anuncio de la llegada de HBO Max a México para el próximo 29 de junio, pero no se descarta que forme parte de su catálogo, ya que en Estados Unidos sí estará.

¿Dónde ver la película completa de El conjuro 3?

Cuando HBO MAX llegue a Latinoamérica el 29 de junio, también ofrecerá un periodo de prueba de 7 días que podrás cancelar luego de ese tiempo. Es así que podrás ver El conjuro 3 de forma gratuita y cuando desees al adquirir una suscripción de tres meses o un año a la nueva plataforma de streaming.

¿El conjuro 3 se podrá ver en cines?

Por el momento, su estreno será aparte de la plataforma de streaming Imax y estará en cines de Estados Unidos.

¿En qué países se podrá ver El conjuro 3?

En Estados Unidos y en México se podrá ver en cines a partir del 4 de junio y por streaming. En los demás países de Latinoamérica se verá partir del 29 de junio a través de la señal de HBO Max.

El conjuro 3: tráiler

El conjuro 3: sinopsis

El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo nos revela una escalofriante historia de terror, asesinato y un mal desconocido que conmocionó hasta a los experimentados investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Fue uno de los casos más sensacionales de sus archivos. Empieza con la lucha por el alma de un joven y desembocó en algo más allá de cualquier cosa que hubiesen visto antes. Esto marcó la primera vez en la que un sospechoso de asesinato utilizó la posesión demoníaca como defensa, en toda la historia de los Estados Unidos.

El conjuro 3: personajes

Los personajes principales en esta entrega son Lorraine Warren, Ed Warren, la joven Lorraine Warren, el joven Ed Warren, Judy Warren, Arne Cheyenne Johnson, Debbie Glatzel, David Glatzel, Judy Glatzel y Alan Bono

El conjuro 3: elenco

Los actores principales en esta entrega son Vera Farmiga, Patrick Wilson, Megan Ashley Brown, Mitchell Hoog, Sterling Jerins, Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard, Charlene Amoia y Ronnie Gene Blevins.