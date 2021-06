Tráiler de Spider-Man: no way home y teorías que fans debaten sobre estreno

Spider-Man: no way home, la cinta protagonizada por Tom Holland, será la tercera entrega del ‘Hombre araña’ en el Universo Cinematográfico de Marvel. Próxima a su estreno, promete ser la película de un superhéroe en solitario más ambiciosa que se haya hecho jamás.

El superhéroe debutó en Capitán América: civil war y cumplió el sueño de los fans que pedían verlo junto a los poderosos Vengadores. Desde entonces, se ha convertido en el ‘rostro del mañana’ para el MCU y ahora protagoniza una de las películas más esperadas de la franquicia.

Spider-Man 3 contará como el Trepamuros afronta los problemas vistos en la anterior película. Foto: Marvel/composición

Por el momento, no hay mucha información sobre el argumento, por lo que los fanáticos esperan con ansias el primer tráiler Spider-Man: no way home. Al respecto, Skyler Shuler de TheDisInsider señaló que este avance llegaría esta semana en una fecha muy especial.

Según el informe, Sony podría lanzar el esperado tráiler coincidiendo con el cumpleaños de Tom Holland, el martes 1 de junio. Una táctica similar a la de Marvel Studios, la cual festejó el cumpleaños de la estrella de Shang-Chi, Simu Liu, obsequiándole el tráiler de estreno.

El contrato del actor como el ‘Hombre araña’ culminará con Spider-Man: no way home. Foto: composición / Marvel Studios

Así como en otras ocasiones, lo más seguro es que el tráiler oficial de Spider-Man: no way home sea liberado en las redes sociales del estudio o la del actor británico.

Spider-Man 3: no way home - fecha de estreno

En un principio, la tercera entrega del ‘Trepamuros’ iba a estrenarse el 16 de julio de 2020, pero la pandemia de la COVID-19 retrasó el lanzamiento de la obra cinematográfica para el 17 de diciembre de 2021. No obstante, nada es seguro mientras dure la crisis sanitaria, que alteró los planes de todo Hollywood.