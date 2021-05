¿Mare of easttown tendrá temporada 2 en HBO Max?

Mare of easttown resultó ser todo un éxito para HBO Max. Su popularidad se ha hecho tan grande que, poco tiempo antes del estreno de su episodio final en la plataforma, el servicio dejó de funcionar por una aparente sobrecarga del sistema. Es decir, muchas personas intentaron verla y el streaming no resistió el número de usuarios que pretendía reproducir el título. Así lo reportó la revista Cosmopolitan.

Sin embargo, y pese a su arrasador recibimiento, Mare of easttown fue concebida como una miniserie de tan solo una temporada. No obstante, se han dejado muchos cabos sueltos y varias preguntas por resolver, sobre todo, una muy grande: ¿habrá segunda temporada?

En ese sentido, Entertainment tonight habló con el creador de la serie, Brad Ingelsby, acerca de una posible segunda entrega de la exitosa producción de HBO. “Lo había planeado como una. No sé si fui capaz de hacer una versión que pudiera hacer grande. Solo querría volver a Mare of easttown si tuviera una historia que me pareciera genial y que pudiéramos dar al público lo que quiere ”, declaró Ingelsby.

“Ahora, si me cayera un rayo o algo así y se me ocurriera una gran idea, entonces sí que lo intentaría. Porque escucha, amo a Mare. La quiero, y quiero tanto a la gente de esta ciudad que si sintiera que puedo darles una gran temporada o una gran segunda historia, entonces iría absolutamente a por ello. Pero quién sabe si eso ocurrirá”, agregó el escritor.

De estas declaraciones podríamos deducir que hay una gran posibilidad de otorgarle continuidad a la historia protagonizada por Kate Winslet. Sin embargo, los fans tendrán que esperar un poco más para saber si habrá una segunda temporada puesto que no hay algún anuncio oficial de por medio.

¿De qué trata Mare of easttown?

Mientras su vida se desmorona a su alrededor, una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania, Mare Sheehan (Kate Winslet), investiga un asesinato local. La serie explora el lado oscuro de una comunidad cercana y ofrece un auténtico análisis de cómo la familia y las tragedias del pasado pueden definir nuestro presente.