Luca, película de Pixar: la historia que indagará en el poder de la amistad

Desde sus inicios, Pixar ha desarrollado distintos valores sociales a través de sus largometrajes. Su última producción, Soul, presentó una versión más madura de la empresa y nos aproximó a la historia de un profesor y una joven alma, que deben descubrir el propósito de su existencia.

El recibimiento hacia la cinta y al mensaje que promueve fue tal que logró llevarse el Óscar a mejor película de animación. Ahora, las cosas siguen su rumbo y Luca se perfila como la siguiente gran producción de Pixar.

A través de un video en su cuenta oficial de YouTube, Disney España ha compartido parte del making-of de Luca, donde algunos de sus actores de voz nos acercan a la importancia de la amistad, valor sobre la que se desarrolla esta nueva trama. “Luca es una historia de la verdadera amistad y que solo se encuentra a cierta edad. Todo está bañado de cierta inocencia. Es realmente muy hermoso”, es escucha decir a Jim Gaffigan, quien interpreta a Lorenzo Paguro, padre de Luca.

Según reportó Variety, el reparto de esta nueva película animada incluyen —además de Gaffigan— a Jacob Tremblay en el papel principal; Jack Dylan Grazer y Emma Berman, como Alberto y Giulia (amigos de Luca); Maya Rudolph como Daniela (madre del protagonista); Marco Barricelli en el rol de Massimo, padre de Giulia; y a Sandy Martin como la abuela de Luca.

Por otro lado, el citado medio informó que la película está dirigida por Enrico Casarosa, realizador que estuvo detrás del corto de Pixar La luna. Además, está producida por Andrea Warren, reconocida por Cars 3 y Lava.

¿De qué trata Luca?

La idea de la película viene de la infancia del propio director y su mejor amigo Alberto (mismo nombre del mejor amigo de Luca, a manera de homenaje). Los dos eran una pareja improbable que acabó teniendo la mejor amistad. “Mi mejor amigo, Alberto, era un poco alborotador, mientras que yo era muy tímido y tenía una vida un poco protegida; no podíamos ser más diferentes”, explica Casarosa a Disney

“También éramos un poco ‘outsiders’, por lo que nos pareció bien utilizar los monstruos marinos para expresar la idea de que nos sentíamos un poco diferentes y que no éramos unos niños cool.(...) Alberto me sacó de mi zona de confort y me empujó por muchos acantilados, metafóricamente y no. Probablemente no estaría aquí si no hubiera aprendido de él a perseguir mis sueños”, agregó.

Asimismo, el portal de ‘la casa del ratón’ confirma que la película está influenciada por las leyendas de la villa italiana en donde se sitúa la historia.

¿Dónde y cuándo ver Luca?

Este nuevo proyecto cinematográfico estará disponible a partir del 18 de junio, a través de Disney Plus.