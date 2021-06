El último 27 de mayo se estrenó el tan esperado episodio Friends: the reunion, a través de HBO Max. Este capítulo especial trajo al grupo de amigos más querido de la pantalla chica nuevamente al set de filmación, lugar que no habían pisado desde el rodaje del último capítulo de la icónica serie que los llevó al estrellato mundial.

Recordemos que Friends se emitió de 1994 hasta 2004, y desde el lanzamiento de su último episodio, su legión de seguidores ha reclamado un reencuentro de los protagonistas. En ese sentido, ahora tenemos Friends: the reunion. No obstante, lo que la fanaticada no había previsto fue el gran golpe a la memoria que este reencuentro ocasionaría.

De hecho, los fans no fueron los únicos afectados por esta vuelta a escena. En una reciente entrevista en el programa de Gayle King en SiriusXM, Gayle King in the House, Jennifer Aniston se sinceró sobre el emotivo reencuentro. “Fue un golpe en el corazón en cierto modo. Fue para todos nosotros, creo. ¡Incluso a Courteney [Cox] le sacamos lágrimas! Y ni siquiera sé... ella es tan, ya sabes, poco emocional”, dijo la actriz de 52 años.

Asimismo, Aniston dio a conocer sus impresiones sobre lo minuciosa que fue la producción. “Fuimos muy ingenuos en cuanto a lo que esperábamos. Se reconstruyeron hasta los estantes y los pequeños detalles de los cachivaches”.

“Lo idealizamos, pero también hay que recordar que no hemos estado allí [desde el final de la serie]. Y ese tiempo fue un momento muy concreto en el que nos despedíamos de algo que no queríamos, nos importaba mucho, pero sabíamos que era el momento de decir adiós. Teníamos la vida por delante. Teníamos nuestro futuro por delante”, agregó.

Sin lugar a duda, la emoción por ver juntos a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer fue parte de un momento imborrable para millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, de acuerdo a lo comentado por los mismos miembros del cast, es poco probable que vuelva a suceder.