El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo llega a las salas de los cines de Latinoamérica el próximo 4 de junio. Para los amantes del terror, la película se basa en hecho reales, los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren cuentan que conocieron al ciudadano Arne Johnson, quien fue acusado de asesinar a un hombre, y pese a que confesó haber cometido el crimen alegó en su audiencia haber sido poseído por un ente demoniaco.

En 1981, Johnson fue condenado por homicidio en primer grado tras asesinar a Alan Bono. No obstante, resulta extraño que el acusado afirmara como argumento de inocencia que sufrió la posesión del demonio.

El caso no pasó desapercibido para los investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren, pues sostienen que fue el primero en un tribunal de Estados Unidos donde un investigado alega este tipo de defensa. Finalmente, el hombre fue sentenciado a 20 años, pero solo cumplió cinco.

Para los seguidores de las sagas de terror, te contamos todos los detalles de este próximo estreno, dónde ver la película y cómo seguir las historias de los investigadores paranormales.

¿Cuándo se estrena El conjuro 3 en mi país?

El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo tendrá su preestreno oficial este miércoles 2 de junio en México. Solo se encuentra disponible en cines, aún no hay noticias sobre su salida en streaming. En Latinoamérica será a partir de este viernes 4 de junio, dicho lanzamiento será simultáneo en cines y en HBO Max. ¿Y en Perú? No se estableció una fecha determinada.

¿Dónde ver online El conjuro 3?

No hay noticias sobre su salida en streaming. Sin embargo, hay dos paquetes que te ofrece HBO MAX para ver la tercera entrega de El conjuro. El plan standard permitirá a los usuarios crear hasta cinco perfiles y ver películas, series o documentales en tres dispositivos simultáneamente en 4K. Su precio oscila en 30 soles.

El plan mobile dejará a los usuarios ver el contenido desde sus celulares o tabletas de manera personal. Su precio bordea los 20 soles.

¿A qué hora se estrena El conjuro 3 por país?

El estreno en los países de Latinoamérica será el 4 de junio. La función está programada para todo el día en las salas de cine.

¿El conjuro 3 se estrenará en cines?

Al igual que otras producciones de Warner Bros, tendrá su lanzamiento simultáneo en cines, IMAX y HBO Max (para ese momento la plataforma ya estará disponible en Latinoamérica).

Sinopsis de El conjuro 3

Revela una escalofriante historia de terror, asesinato y un mal desconocido que impresionó incluso a los verdaderos expertos en investigación paranormal, Ed y Lorraine Warren. La película empieza con la lucha por el alma de un niño, los lleva más allá de lo que jamás habían visto y marca la primera vez en la historia de Estados Unidos en que un sospechoso de asesinato alega posesión demoniaca como defensa.

Tráiler de El conjuro 3

En su cuenta oficial de YouTube, Warner Bros. publicó el tráiler de Expediente Warren: obligado por el demonio, cinta basada en los archivos del caso Ed y Lorraine Warren. Te dejamos con el primer adelanto del filme.