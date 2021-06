Batman: Ben Affleck aún quiere hacer su película con Deathstroke

La Justice League de Zack Snyder trajo de regreso a los héroes más poderosos del planeta, incluyendo al Batman interpretado por Ben Affleck. Al final de la cinta, vimos cómo Lex Luthor le revela la identidad del Hombre Murciélago a Deathstroke, lo que da pie a una continuación al respecto.

Como se recuerda, Affleck venía desarrollando la película de esta nueva versión de Batman que él mismo iba a dirigir y protagonizar. Sin embargo, el actor se desvinculó de DC Films por problemas personales y el proyecto se reconfiguró hasta convertirse en The Batman de Matt Reeves.

El Caballero de la noche tenía una gran amenaza por delante en su propia película. Foto: composición / Warner

Cuando se creía que la película de ’Batfleck’ ya no vería la luz, Zack Snyder habló con entusiasmo sobre la cinta y reveló que Affleck no perdió el interés en terminarla

“La verdad es que asumí que se iba a lograr hacer… eso era solo algo en lo que estábamos trabajando… no era como si hubiera un escenario en el que no lo hiciera. Se sintió para mí como algo inevitable”, contó a The cultured nerd.

Joe Manganiello apareció solo es una de las escenas post-créditos del DCEU. Foto: Warner Bros

“(Hay) un gran guion, Ben quiere hacerlo, tiene un gran villano… ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué las cámaras no están grabando?”, agregó para dar por concluido el tema.

Joe Manganiello revela cómo iba a ser la película de Ben Affleck

“Era una historia realmente oscura en la que Deathstroke era como un tiburón o un villano de película de terror que estaba desmantelando la vida de Bruce de dentro hacia fuera. Fue una cosa sistémica: mató a todos los que estaban cerca de Bruce y destruyó su vida para intentar hacerle sufrir porque sentía que Bruce era responsable de algo que le sucedió”, comentó el actor anteriormente para Yahoo.