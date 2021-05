Netflix: Rupert Evans se une a segunda temporada de Bridgerton

Bridgerton se ha convertido en una de las series más populares de Netflix. La producción es creada por Chris Van Dusen y está basada en la serie de novelas románticas escritas por Julia Quinn.

Cada uno de sus intrigantes capítulos recorre el competitivo y lujoso entorno que rodea la alta sociedad londinense, de la cual se resalta -por mucho- la familia Bridgerton. Sin embargo, la primera temporada dejó mucho por resolver, sobre todo, cuando se mostró una abeja en el marco de una ventana. Dicha imagen dio pistas sobre el argumento de su esperada continuación.

Según ha confirmado Deadline, la próxima entrega de la exitosa serie de Netflix incluirá a Rupert Evans, a quien puedes reconocer fácilmente por su reciente participación en títulos como The man in the castle o Charmed. El actor interpretará al ya fallecido patriarca de la familia, Edmund Bridgerton.

Asimismo, el citado medio reportó que habrá otras adiciones al reparto de la segunda temporada: Simone Ashley (Kate Sharma), Charithra Chandran (Edwina Sharma), Rupert Young (Jack), Shelley Conn (Mary Sharma) y Calam Lynch (Theo Sharpe).

Por lo pronto, se sabe que la segunda temporada de Bridgerton -actualmente en producción en Londres- se basará en El vizconde que me amó, segundo libro de la saga literaria sobre la que se escribe su historia. Asimismo, la trama tendrá como principal enfoque la búsqueda del amor por parte de Anthony Bridgerton.

Los detalles que envuelven a Bridgerton 2 elevan las expectativas en torno a su estreno. Sin embargo, los fans tendrán que esperar, puesto que aún no se ha revelado una fecha oficial para su llegada al catálogo de Netflix.