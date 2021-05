Justice League: Warner Bros no entendió la escena más importante de Flash

La Justice League de Zack Snyder fue uno de los estrenos más esperados del año, suponiendo grandes ganancias para HBO Max. De esta manera, los fans pudieron ver las diferencias con la versión teatral realizada por Joss Whedon bajo la aprobación de Warner Bros.

Una de las escenas que Warner decidió eliminar fue el viaje en el tiempo realizado por Flash. Durante una entrevista para Beyond the trailer, el supervisor de efectos visuales, John ‘DJ’ Des Jardin, señaló que el estudio no la comprendía y por eso la borró tan pronto como Snyder dejó la producción.

“Es gracioso, porque eso siempre estuvo en la historia. Filmamos de esa manera en 2016 (...) Para ser honesto, simplemente no lo entendieron. Estaban como: ‘no entiendo esto’. Tal vez era la naturaleza [de la escena] o la de post-visualización, pero fue una de las primeras cosas que desecharon después de sacar a Zack de la película, lamentablemente”, contó al medio.

Dicha escena con Flash era clave para la trama del filme y las secuelas planeadas para el Universo Extendido de DC, pero el estudio nunca estuvo convencido. “Eso siempre fue una manzana de la discordia con el estudio: no querían que retrocediera en el tiempo allí”, reveló Snyder anteriormente a Yahoo.

Justice League - sinopsis oficial

Decidido a garantizar que el último sacrificio de Superman (Henry Cavill) no fuera en vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) une fuerzas con Diana Prince (Gal Gadot) para reclutar un equipo de metahumanos con el fin de proteger al mundo de una inminente amenaza de proporciones catastróficas.