HBO Max confirma regreso de Chris Noth en reboot de Sex and the city

Pese a que en febrero de este año se había anunciado que Chris Noth -el amorío de Sarah Jessica Parker en la ficción- no volvería a las filas de Sex and the city, la historia ha tomado un rumbo distinto y ahora todo empieza a cobrar forma en el esperado reboot de la serie. Según ha compartido The Hollywood Reporter, el actor de 66 años ha cerrado un acuerdo para volver a Just like that, el cual está próximo a ver la luz a través de HBO Max.

“Estoy encantado de volver a trabajar con Chris en And Just Like That. ¿Cómo podríamos hacer un nuevo capítulo de la historia de Sex and the city en Nueva York sin nuestro Mr. Big?”, dijo el productor ejecutivo Michael Patrick King mediante un comunicado. Así lo informó el citado portal.

En cuanto al esperado remake, se sabe que tendrá 10 episodios -cada uno con 30 minutos aproximada de duración-, los cuales contarán la historia de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York (Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, respectivamente). No obstante, el retorno se enfocará en mostrar sus aventuras en la actualidad, cuando los personajes bordean los 50 años de edad.

Por otro lado, este reencuentro incluirá la participación de Sara Ramírez, famosa por su participación la exitosa serie Grey’s Anatomy, en el papel de la doctora Calliope Torres. Ella interpretará a Che Diaz, una comediante no binaria y queer que presenta un podcast en el que Carrie aparece regularmente.

Sin embargo, el cast de And just like that no contará con la presencia de Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en la serie original.