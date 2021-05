Wakanda, forever: Okoye protagonizará spin-off de la segunda parte

Black Panther: Wakanda Forever es la esperada secuela de Pantera Negra, cuyo titulo nos adelanta que la nación y sus habitantes tendrán un papel protagónico. Desde la primera entrega, el lugar sorprendió por sus costumbres y tecnología avanzada, por lo que ahora tendrán mayor relevancia.

Por esto, los fanáticos prevén que se revelarán muchos misterios del país africano, su pasado y gente. De todos, el personaje de Danai Gurira, Okoye, se ganó el respeto y cariño del fandom desde su primera aparición en el MCU con Black Panther.

La popularidad de la guerrera es tan grande que Disney+ está desarrollando una serie sobre Wakanda con Okoye como la protagonista. La noticia la dio a conocer The Hollywood Reporter y fue confirmada más tarde por el medio Collider. Por el momento, no hay mayores detalles al respecto, pero se presume que se tratará de una historia de origen.

¿Quién es Okoye?

Okoye es la líder de las Dora Milaje, las fuerzas especiales de Wakanda y guardias personales del rey. No solo se trata de una feroz guerrera, sino también una gran estratega en batalla y leal a su nación. Aparte de Black Panther, también apareció en Avengers: infinity war y Avengers: endgame.

Tras estos eventos, ella tuvo una breve participación en la serie The Falcon and the Winter Soldier junto a las guerreras del Dora Milaje. Se trató de su primer paso en la pantalla chica y ahora está más cerca de volverse la estrella de su propio show.