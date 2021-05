Emma Stone quiere que Úrsula de La Sirenita tenga película propia

El éxito de Cruella ha afianzado la estrategia de Disney de readaptar sus clásicos animados con actores de carne y hueso. Tras su estreno, la compañía ya estaría enfocándose en el desarrollo de La Sirenita, la película con Halle Bailey (la protagonista) y Melissa McCarthy (Úrsula), pero eso no sería todo.

En una entrevista para Variety, Emma Stone habló sobre el futuro de estas nuevas adaptaciones y eligió a la malvada bruja del mar como la siguiente villana que debería tener su propia película: “Ella es un pulpo y el mundo que nos mostraría, como los padres de Úrsula y lo que sucedió allí. Nunca has visto a un villano de Disney no humano ser explorado de esa manera”.

Acto seguido, Emma Thompson (la villana Baroness en Cruella) hizo un comentario sobre el trauma de Úrsula: “Los padres siguen dándole una camiseta que solo tiene cuatro brazos. Realmente la trauman con eso desde una edad muy temprana, por lo que constantemente intenta meter dos brazos en cada agujero. Eso realmente te arruinaría, ¿no?”

Melissa McCarthy será Úrsula en el live action de La Sirenita

El elenco para el live action de La Sirenita terminó de incorporar sus últimos nombres, entre los que sobresalió Melissa McCarthy. La actriz dará vida a Úrsula, una de las villanas más poderosas de Disney. Estas fueron sus declaraciones para The Ellen DeGeneres Show.

Melissa McCarthy confirmó su participación en La Sirenita. Foto: composición/ Disney

“Encarno a Úrsula, la bruja marina, y es muy divertido. Entrar en el mundo de Rob Marshall es un sueño. He estado en Londres una semana y me he dado cuenta que normalmente no estoy en un campamento de baile durante ese tiempo”.