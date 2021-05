Better call Saul 6: última temporada usará famosa locación de Breaking bad

Better call Saul, el famoso spin-off de Breaking bad, expandió aún más el universo creado por Vince Gilligan y logró estar a su altura. Todo gracias al carisma de su protagonista: el abogado Saul Goodman que conocimos a lo largo de cinco temporadas y cuyo propia historia tendrá desenlace en los nuevos capítulos.

Por el momento, se desconoce el argumento de la última entrega, pero los fans tienen la certeza de que el protagonista saldrá indemne para finalmente aparecer en Breaking bad 2x08: better call Saul. En cuanto a cómo conectarán ambos programas, unas recientes filtraciones habrían dado más pistas al respecto.

En mayo de 2021, usuarios de TikTok compartieron videos de la producción en pleno rodaje donde el personaje de Bob Odenkirk viste un traje a rayas junto a un Jaguar. Ciertamente, una imagen lejana a la que el protagonista quería conseguir en anteriores temporadas.

Sobre el escenario, Crossroads Motel (Albuquerque, Nuevo México) fue el lugar donde se estaba filmando dicha escena. Esta misma instalación había aparecido en los primeros episodios de Breaking bad y era conocida como Crystal Palace.

¿Qué podemos esperar de Better call Saul 6?

Mucho se ha especulado al respecto, por lo que el protagonista Bob Odenkirk platicó con Deadline sobre el intenso desenlace: “No puedo esperar a los fuegos artificiales, de verdad. Nuestro programa estuvo un poco lento en los últimos años y se acumulan. Ciertamente, hay momentos emocionantes todo el tiempo, pero hacia el final se vuelve sumamente intenso”.

Anteriormente, el cocreador de Better call Saul, Peter Gould, reveló al mismo medio que la última temporada de Better call Saul colocaría a los personajes en diversos acontecimientos. No obstante, agregó que seguirán manteniendo algunos secretos narrativos.