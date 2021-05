Army of the dead: ¿cuál es el origen de Zeus, el rey zombie?

Army of the dead significó el regreso de Zack Snyder al género zombi y el resultado no podría haber dejado más satisfecho al director. A pocas horas desde su lanzamiento en Netflix, la película se convirtió en la más vista del servicio y ha dado de qué hablar en las redes sociales por ser una historia llena de acción, peligro y redención.

En esta ocasión, los muertos vivientes sorprendieron por su clases lideradas por Zeus, el rey zombi. Él se robó el protagonismo por su fuerza, inteligencia y capacidad para tener hijos que nieguen su extinción, por lo que el director decidió hablar sobre el personaje interpretado por Richard Cetrone.

“Richards es su nombre. Era el soldado que ahora es Zeus, pero tenía un nombre, así que antes era un hombre”, aclaró Snyder en una sesión de preguntas y respuestas para The Film Junkee. Tras esto, dio a conocer el origen del monstruo a causa de un virus similar al suero del súper soldado de Capitán América.

“Se ofreció voluntario para algo, pero no era lo que pensaba. A su vez también era una misión. No era sólo ir a una instalación secreta y ponerse a entrenar. Hizo una búsqueda por su cuenta y regresó con esa cosa”, fueron las últimas palabras de Zack Snyder al respecto.

Army of the dead - sinopsis oficial

Un grupo de mercenarios decide llevar a cabo el mayor atraco que jamás se haya realizado en la ciudad de Las Vegas justo, después de que se produjo una epidemia de muertos vivientes. Para ello, tendrán que adentrarse en una zona de cuarentena, con los riesgos que ello conlleva.