Como se recuerda, Sofía Carson y Cameron Boyce fueron coestrellas en la exitosa franquicia de Disney Descendientes. Sin embargo, el anuncio de la repentina muerte del actor de 20 años dejó sin habla a toda una industria.

Según reportó la BBC en aquel momento, Boyce falleció producto de un ataque epiléptico. Tras el fatídico hecho, diferentes estrellas del entretenimiento le han rendido constantes homenajes, sobre todo en las fechas próximas a su cumpleaños.

En ese sentido, Sofía Carson emitió un sentido mensaje a través de un post en su cuenta de Instagram. No obstante, el homenaje no solo va acompañado de emotivas palabras hacia su excompañero de cast, sino que también explica una importante colaboración entre ella y The Cameron Boyce Foundation.

“Cuando pienso en Cam, pienso en él con su chaqueta vaquera favorita. Era simplemente él. Y así, nuestra colección nació con una chaqueta vaquera que en su corazón dice ‘podemos cambiar el mundo’, y en su espalda, una pieza de arte que fue dibujada por nuestro Cam. (…) En honor a Cam, únete a nosotros para celebrarlo y continuar el legado del niño que cambió nuestro mundo”, se lee en la mencionada publicación.

Asimismo, se explica que todos los fondos generados por esta campaña servirán de apoyo para la citada ONG. Además, la revista People informó que esta campaña consta de una línea de ropa, la cual comprende sudaderas, polos y casacas de jean.

Sofía Carson anuncia colaboración con The Cameron Boyce Foundation. Foto: Instagram/@sofiacarson

The Cameron Boyce Foundation

La ONG del recordado actor tiene como principal objetivo recaudar fondos en pro de investigaciones relacionadas con la epilepsia. Asimismo, busca acabar con la SUDEP, siglas en inglés con las que se conoce a la muerte súbita inesperada en la epilepsia, causante de la muerte de Cameron.

Por cierto, Carson no es la única celebridad involucrada en este proyecto de filantropía. De hecho, dentro del consejo consultivo de The Cameron Boyce Foundation se encuentran famosas personalidades del entretenimiento como Dove Cameron, Salma Hayek, Debby Ryan, Adam Sandler, entre otros reconocidos artistas.