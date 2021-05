Según ha confirmado el portal Entertainment Weekly, Miles Teller interpretará al productor Albert S. Ruddy en la serie The Offer, en reemplazo de Armie Hammer, quien fue retirado del proyecto debido a distintas acusaciones de conducta sexual indebida. Asimismo, se anunció que Teller será el productor ejecutivo.

Por otro lado, el citado medio también reportó que el propio Albert S. Ruddy formará parte de esta producción de Paramount Plus, la cual busca retratar su experiencia como realizador durante el rodaje de El padrino. Además, se confirmó que esta serie tendrá diez episodios y contará con la participación de Michael Tolkin como escritor y Nikki Toscano como encargada de la dirección.

Por cierto, esta serie no sería el único proyecto que retrataría el proceso de rodaje de El Padrino. De hecho, debido a la cercanía del quincuagésimo aniversario de la icónica película, Entertainment Weekly afirmó que hay una cinta en producción, la cual será protagonizada por Oscar Isaac —en una versión joven de Francis Ford Coppola— y Jake Gyllenhaal —como jefe de los estudios Paramount—.

¿Quién es Miles Teller?

El actor estadounidense de 34 años es principalmente reconocido por su trabajo en largometrajes como Whiplash, The Spectacular Now, Los 4 fantásticos, Divergente, entre otros filmes. En cuanto a su participación en producciones de la pantalla chica, Miles ha formado parte del elenco principal de Too old to die young (Amazon Prime) y tuvo una participación destacada en un episodio de The Unsuals.

No obstante, los proyectos no quedan ahí para Teller. Dentro de sus próximos estrenos se incluyen títulos como Top Gun: Maverick y Spiderhead.