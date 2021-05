HBO Max: Lee Toland Krieger será director de Green Lantern

Han pasado algunos años desde que Ryan Reynolds fue presentado en la pantalla grande como Hal Jordan, una de las múltiples versiones que tiene el superhéroe que lo llevó a su primera gran interpretación de un metahumano.

A pesar de los comentarios, a favor o en contra, aquella fue una producción que representó una cuantiosa inversión, además de ser un proyecto de grandes proporciones para DC Comics. En ese sentido, HBO Max no quiso desaprovechar la popularidad del personaje y anunció que estaban trabajando en una serie para su plataforma de streaming.

Sin embargo, hasta hace poco solo se sabía que Jeremy Irvine y Finn Wittrock serían los superhéroes en la serie. No obstante, ya se tienen más datos relacionados a su producción. Según informa The Hollywood Reporter, Lee Toland Krieger será el encargado de dirigir este proyecto, al menos sus dos primeros episodios.

Toland Krieger no es ajeno a las grandes producciones, ni mucho menos a las de superhéroes. Dentro de los títulos para los que ha trabajado, se encuentran películas como La era de Adaline o Celeste y Jesse para siempre. En cuanto a los productos para televisión, su gran desempeño es reconocido en los episodios piloto de Riverdale, The chilling adventures of Sabrina, El hijo pródigo y Superman y Lois. Así lo mencionó The Hollywood Reporter. Asimismo, el citado medio reveló que Berlanti Productions y Warner Bros. Television estarán detrás de la serie.

Por otro lado, la revista Variety informó que la serie estará ambientada en periodos de tiempo diferentes, en los cuales Jeremy Irvine interpretará a Alan Scott —la versión original de Linterna Verde (1941), quien es un agente del FBI secretamente gay—, mientras que Finn Wittrock dará vida a una encarnación del patriotismo americano de los años 80.