Friends, la reunión: Matthew Perry y su miedo detrás de ser Chandler Bing

Uno de los momento más esperados de la televisión finalmente ha sido emitido. HBO Max compartió el especial Friends: la reunión, el cual reúne por primera vez a los miembros originales de la sitcom tras el final de la serie. Ellos son: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.

Con más de una revelación y anécdota compartida por los actores, quizás una de las que más sorprendió fue el proceso creativo detrás de Chandler Bing, personaje que recaía en Matthew Perry.

El actor comentó que, mientras el resto del elenco se divertía en cada una de las escenas que se grababan, él se sentía más angustiado por la responsabilidad que tenía detrás. Como se sabe, Chandler es para los fans el personaje más divertido de la serie y el encargado de los chistes en escena.

“No lo saben, pero con el paso del tiempo sentí que iba a morir si ellos (el público) no se reían. A veces decía una línea y no lo hacían. Sudaba y me daba miedo si no recibía la risa que se suponía que debía tener. Sentí eso todas las noches que grabábamos con la audiencia”, comentó.

Chandler Bing, era interpretado por Matthew Perry. Foto: HBO Max

Ante su confesión, Lisa Kudrow y el resto de actores comentaron que era la primera vez que escuchaban el sentir de su compañero. “Matt, nunca nos dijiste esto. No recuerdo que hayas dicho algo parecido”, le respondió la actriz detrás de Phoebe Buffay.

Con varias características, Friends exploró su alcance en el público con reacciones en vivo. La popular sitcom se grababa con una audiencia real, algo que, según palabras de Marta Kauffman, creadora del show, era su termómetro para determinar cómo manejar el argumento de la serie.

Friends, la reunión está disponible en HBO Max.