Cruella, escena postcrédito: conexión con trama de cinta animada de 1961

En el marco de la reciente avalancha de remakes, secuelas y precuelas de Disney, finalmente ha llegado a su servicio de streaming Cruella, la historia que cuenta el origen de la villana del clásico 101 dálmatas.

Si bien durante mucho tiempo se debatió si el estudio debía o no presentar una cinta que indague en la vida de De Vil previa a los eventos originales, el filme con Emma Stone está gustando a los fanáticos.

Cruella, tráiler oficial

Como ya se ha hecho costumbre en varias películas, Cruella cuenta con escenas postcréditos , las cuales nos dan un guiño de los personajes que fueron presentados previamente en One hundred and one dalmatians de 1961.

Explicación de la escena post crédito de Cruella

Después de la lista del reparto, y al ritmo del tema “Call me Cruella”, en escena reaparece Roger (Kayvan Novak) tocando el piano en su departamento. Por si no lo viste, fue el abogado de la baronesa Von Hellmanm, pero fue despedido por ella.

En otro momento de la secuencia escuchamos el timbre de la casa sonar, él sale a la puerta y ve que en el suelo hay un paquete con un adorable cachorro dálmata adentro. El mensaje firmado por Cruella dice: “¡Conoce a Pongo! Disfruta“.

Roger Radcliff es un compositor de música y dueño de Pongo. Foto: Disney

Así también, vemos a Anita Darling (Kirby Howell-Baptiste), la amiga de la infancia de Cruella, recibiendo también una cachorra bajo el nombre de Perdita.

Los dos personajes son la nueva versión de la pareja Radcliff, presentados como Anita y Roger en la película de animación de 1961. Este filme tomó de inspiración la novela escrita por Dodie Smith, Los 101 dálmatas, publicada el 19 de noviembre de 1956.