The Flash, temporada 8: serie tendrá un crossover de cinco episodios

Tras el éxito de la temporada 7 de The Flash, The CW renovó la serie con una octava entrega que, para la alegría de los fanáticos, iniciará con una especie de crossover con otros superhéroes del antiguo Arrowverso.

En una rueda de prensa, el CEO Mark Pedowitz comunicó (vía TV Line) cómo sería el proceso para la selección de los nuevos personajes en el programa.

“La idea de The Flash es que Eric Wallace (showrunner) y Greg Berlanti (productor ejecutivo) se unan y hablen sobre otros superhéroes del Arrowverso que se unirán en cada episodio. No será un crossover como tal, pero habrá una sensación de ello con la introducción de todos estos personajes”, explicó el encargado.

Por el momento, Pedowitz no ha informado quiénes serán los superhéroes que se introduzcan en la nueva entrega, por lo que se deberá esperar en estas semanas para conocer más detalles.

Según el medio, The Flash 8 contará con solo cinco episodios debido al tiempo limitado de las grabaciones. “Como volverán a principios de septiembre, no hay forma de que podamos emitir ocho o nueve episodios. Por eso, estamos encantados de tener esta programación de The Flash y Riverdale con cinco episodios a partir de mediados de noviembre”, finalizó el CEO de The CW.

Flashpoint: ¿qué es y cómo será adaptado?

Flashpoint es uno de los cómics más aclamados de DC Comics por mostrar una realidad alterna creada por Flash. En este mundo, Superman está capturado por el Gobierno, mientras que la Tierra es zona de guerra entre las amazonas y los atlantes.

Anteriormente, el portal Heroic Hollywood señaló que la película no contará con la clásica guerra comandada por Wonder Woman (Gal Gadot) y Aquaman (Jason Momoa). En realidad, mostrará cómo el superhéroe conoce otros mundos alternos y explora las infinitas posibilidades del multiverso.

Por esto mismo, los fanáticos deben esperar que la adaptación de Flashpoint se tome varias licencias creativas para modificar la ficción. Sin embargo, mantendría la misma esencia y mensaje.