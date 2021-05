Plataforma HBO MAX aterriza en Latinoamérica

Con “cerca de 100 años” ofreciendo contenido, el gigante del entretenimiento da el salto al streaming en la región. HBO ha lanzado oficialmente en Latinoamérica la llegada de su plataforma de streaming, HBO Max, con lo cual supone una dura competencia en la nueva era de la televisión. “Nuestro lanzamiento en América Latina y el Caribe es el primer paso en nuestro despliegue global de HBO Max. Estamos encantados de que los fans de toda la región puedan disfrutar pronto de la plataforma HBO Max y de su increíble colección de contenidos. WarnerMedia es una de las fuentes más populares y confiables de entretenimiento e información en toda América Latina y estamos muy contentos de que nuestro viaje global comience aquí”, agregó ayer en un evento transmitido online Johannes Larcher, responsable de HBO Max Internacional.

La plataforma, que se lanzará el próximo 29 de junio, contará con un catálogo de series, cine documental, realities y cine de ficción, pero precisamente ha sido por sus contenidos exclusivos —además de las producciones originales como ‘Los Soprano’ o ‘Sex and the City’— por lo que supone el fin de una larga espera. HBO compró el catálogo completo de Harry Potter y los derechos para hacer una nueva producción, al igual que con la serie ‘Friends’, las franquicias de El señor de los anillos y Matrix. Tan solo por la serie ‘Friends’ de 10 temporadas trascendió en el 2020 que llegaron a un acuerdo de aproximadamente US$ 425 millones. Por ello, sus 236 episodios y el reencuentro de sus protagonistas estarán disponibles solo en la plataforma. También se verá el universo DC Comics como La liga de la justicia, de Zack Snyder, Mujer maravilla 1984, ‘Superman & Lois’, entre otros.

En cuanto a las películas de estreno anunciaron que tendrán las producciones de Warner Bros., “sin costo adicional tan solo 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine en América Latina”. Entre ellas está el musical En el barrio, Space Jam: una nueva era, El escuadrón suicida, Dune, Tom y Jerry, Mortal Kombat, la ganadora del Óscar a mejor guion original Judas y el mesías negro y Godzilla vs. King.

En la ventana de la nueva plataforma habrá la sección ‘Max Originals’, en la cual se podrá acceder a los siguientes títulos: ‘The flight attendant’ con Kaley Couco como protagonista, definido como “un drama juvenil auténtico, como lo es ‘Generación y una historia de ciencia ficción’ producida por Ridley Scott, ‘Raised by wolves’, el concurso de baile ‘Legendary’, la docuserie de la cantante Nicki Minaj, ‘Friends: The Reunion’ y el siguiente capítulo de ‘Sex and the city’ en And just like that …,y el reboot de ‘Gossip girl’.

Los más pequeños contarán con marcas icónicas como Looney Tunes, Hanna-Barbera y Cartoon Network, con contenido como ‘Scooby Doo’, ‘Paw Patrol: patrulla de cachorros’, ‘Las chicas superpoderosas’ y ‘Looney Tunes Cartoons’.

De HBO GO a HBO MAX

Según el anuncio, la plataforma ofrecerá descargas de contenido para poder ver televisión sin conexión, video en alta definición y algunos títulos en 4K. Tener HBO Max costará desde US$ 3 dólares al mes. Sus planes están divididos entre uno diseñado para la televisión ‘plan Estándar’, con el cual 3 usuarios podrán estar conectados en simultáneo; y el ‘plan móvil’, con el mismo contenido, pero diseñado para teléfonos inteligentes y tablets.

“HBO Max se ha creado para satisfacer las necesidades de toda la familia, combinando el descubrimiento de contenidos, la personalización, un sofisticado reproductor de video, controles parentales y una experiencia única para los niños. La plataforma se adapta a cada usuario y le ofrece los contenidos que más le interesan mediante una combinación de selección humana personal y conocimientos basados en datos”, señalan y adelantan además que cuentan con DIRECTV Latin America, SKY Brasil y DIRECTV GO, y el Grupo América Móvil como “socios estratégicos”.