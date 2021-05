HBO Max gratis: suscriptores de Directv tendrán acceso gratuito por dos años

HBO Max llegará a Perú el próximo el 29 de junio, casi un año después de su su lanzamiento oficial en Estados Unidos. De esta forma, le plantará competencia a otros servicios de streaming ya establecidos en nuestros país como Netflix, Disney Plus y Movistar Play.

Por su parte, los fans están entusiasmados por el catálogo. “Las mejores historias, personajes icónicos, los favoritos de la familia, clásicos imperecederos, títulos originales de Latinoamérica, series premiadas, nuevos shows imperdibles (como House of the dragon)”, promociona el servicio.

Lo que no se esperaba es que los clientes que tienen suscripción satelital de TV paga y HBO Pack contratado tendrán acceso gratuito a la nueva plataforma de streaming por dos años. Estas fueron las declaraciones del presidente de DirecTV Latin America, Michael Bowling, sobre la decisión.

“A través de DIRECTV GO buscamos ofrecer a los clientes el acceso al mejor entretenimiento como y cuando lo desean, y desde cualquier dispositivo. El acceso a HBO MAX gratis por dos años y la cobertura de los más importantes torneos deportivos son un paso más en nuestro objetivo de ser la puerta de entrada al mejor contenido, combinando programación en vivo, la cobertura de importantes eventos deportivos y el mundo OnDemand”, expresó.

Entre los títulos más conocidos que tendremos disponibles desde el primer día están Game of thrones, Justice League, Wonder Woman 1984, Los Soprano, The wire, Friends, The Big Bang theory, Rick and Morty, Casablanca y Ciudadano Kane. Sin embargo, no son las únicas series y películas que presumirá el servicio.

¿Cuánto costará HBO Max en Perú?

En Perú, los precios irán desde los 20 soles, aproximadamente. La plataforma confirmó que contará con dos planes para toda la región.